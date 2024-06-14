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Какие авто из Китая покупают украинцы: самые популярные модели
В течение мая украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества новыми были 697 ед. (+16%), а подержанными – 234 ед. (-10%) ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 79%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 110 ед.;
2. HONDA M-NV – 72 ед.;
3. NISSAN Ariya – 58 ед.;
4. BYD Song Plus – 48 ед.;
5. CHERY Tiggo 4 Pro – 35 ед.;
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 41 ед.;
2. VOLKSWAGEN ID.6 – 20 ед.;
3. BUICK Envision – 15 ед.;
4. POLESTAR 2 – 12 ед.;
5. GEELY Emgrand 7 – 12 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.