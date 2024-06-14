Какие авто из Китая покупают украинцы: самые популярные модели

В течение мая украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 697 ед. (+16%), а подержанными – 234 ед. (-10%) ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 110 ед.;

2. HONDA M-NV – 72 ед.;

3. NISSAN Ariya – 58 ед.;

4. BYD Song Plus – 48 ед.;

5. CHERY Tiggo 4 Pro – 35 ед.;

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 41 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.6 – 20 ед.;

3. BUICK Envision – 15 ед.;

4. POLESTAR 2 – 12 ед.;

5. GEELY Emgrand 7 – 12 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.