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Названы самые популярные легковые авто на украинском рынке
В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер TOYOTA RAV-4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что продажи TOYOTA RAV-4 превзошли майские результаты любой марки.
Как отмечают в "Укравтопроме", за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-10 легковушек мая:
1. TOYOTA RAV-4 – 475 ед.;
2. RENAULT Duster – 391 ед.;
3. MITSUBISHI L200 – 152 ед.;
4. KIA Sportage – 148 ед.;
5. MAZDA CX5 – 125 ед.;
6. SKODA Kodiaq – 121 ед;
7. TOYOTA Camry – 114 ед.;
8. SUZUKI SX4 – 113 ед.;
9. VOLKSWAGEN ID.4 – 110 ед.;
10. BMW X5 – 109 ед.
Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.
Отметим, самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей в апреле был RENAULT Duster.
В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд
По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,134 млрд долларов.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.