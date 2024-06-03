Названы самые популярные легковые авто на украинском рынке

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер TOYOTA RAV-4.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что продажи TOYOTA RAV-4 превзошли майские результаты любой марки.

Как отмечают в "Укравтопроме", за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

ТОП-10 легковушек мая:

1. TOYOTA RAV-4 – 475 ед.;

2. RENAULT Duster – 391 ед.;

3. MITSUBISHI L200 – 152 ед.;

4. KIA Sportage – 148 ед.;

5. MAZDA CX5 – 125 ед.;

6. SKODA Kodiaq – 121 ед;

7. TOYOTA Camry – 114 ед.;

8. SUZUKI SX4 – 113 ед.;

9. VOLKSWAGEN ID.4 – 110 ед.;

10. BMW X5 – 109 ед.

Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.

Отметим, самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей в апреле был RENAULT Duster.

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,134 млрд долларов.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.