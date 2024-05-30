Бензиновые, дизельные или электро: какие авто предпочитали украинцы в первом квартале

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей, из которых 75% составили автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Традиционные бензиновые и дизельные автомобили все еще остаются наиболее распространенными и доступными на рынке. Их легче приобрести по более низкой цене по сравнению с электромобилями и гибридами, а также – они проще в обслуживании.

Структура импорта легковых автомобилей по типам двигателей в январе-марте имела следующее распределение:

Бензиновые – 52%

Дизельные – 23%

Электромобили – 18%

Гибридные автомобили – 7%

Таким образом, более половины импортируемых в Украину в течение квартала легковых автомобилей были оборудованы бензиновыми двигателями. Второе место заняли дизельные модели.

Доля электрокаров и гибридов, несмотря на растущую популярность, пока существенно меньше и составляет четверть от импортируемого автопарка.

В то же время доля электромобилей и гибридов (25%) свидетельствует о растущей популярности экологического транспорта, чему способствуют государственные стимулы и повышение экологического сознания покупателей. Однако развитие инфраструктуры для электрокаров в Украине еще находится на начальной стадии, что сдерживает спрос на них.

Добавим, что в прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.

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