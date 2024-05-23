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Названы самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет на украинском рынке
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Там напоминают, что за апрель свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.
Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто - 40%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Дальше идут:
- электромобили – 39%;
- дизельные – 9%;
- гибридные – 8%;
- ▫️авто с ГБО – 4%.
Топ-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет:
1. TESLA Model Y – 343 ед.;
2. TESLA Model 3 – 323 ед.;
3. MAZDA CX5 – 189 ед.;
4. NISSAN Rogue – 174 ед.;
5. HYUNDAI Kona – 172 ед.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan – 165 ед.;
7. VOLKSWAGEN Golf – 152 ед.;
8. AUDI E-Tron Sportback – 112 ед.;
9. NISSAN Leaf – 110 ед.;
10. VOLKSWAGEN ID.4 – 102 ед.
В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд
По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.