Названы самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет на украинском рынке

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там напоминают, что за апрель свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.

Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто - 40%.

Дальше идут:

электромобили – 39%;

дизельные – 9%;

гибридные – 8%;

▫️авто с ГБО – 4%.

Топ-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет:

1. TESLA Model Y – 343 ед.;

2. TESLA Model 3 – 323 ед.;

3. MAZDA CX5 – 189 ед.;

4. NISSAN Rogue – 174 ед.;

5. HYUNDAI Kona – 172 ед.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan – 165 ед.;

7. VOLKSWAGEN Golf – 152 ед.;

8. AUDI E-Tron Sportback – 112 ед.;

9. NISSAN Leaf – 110 ед.;

10. VOLKSWAGEN ID.4 – 102 ед.

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.