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Названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років на українському ринку
У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим став електромобіль TESLA Model Y.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Там нагадують, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Далі йдуть:
- електромобілі – 39%;
- дизельні – 9%;
- гібридні – 8%;
- ▫️авто з ГБО – 4%.
Топ-10 вживаних авто віком до 5 років:
1. TESLA Model Y - 343 од.;
2. TESLA Model 3 - 323 од.;
3. MAZDA CX5 - 189 од.;
4. NISSAN Rogue - 174 од.;
5. HYUNDAI Kona - 172 од.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan - 165 од.;
7. VOLKSWAGEN Golf - 152 од.;
8. AUDI E-Tron Sportback - 112 од.;
9. NISSAN Leaf - 110 од.;
10. VOLKSWAGEN ID.4 - 102 од.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.