Названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років на українському ринку

У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим став електромобіль TESLA Model Y.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там нагадують, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Далі йдуть:

електромобілі – 39%;

дизельні – 9%;

гібридні – 8%;

▫️авто з ГБО – 4%.

Топ-10 вживаних авто віком до 5 років:

1. TESLA Model Y - 343 од.;

2. TESLA Model 3 - 323 од.;

3. MAZDA CX5 - 189 од.;

4. NISSAN Rogue - 174 од.;

5. HYUNDAI Kona - 172 од.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan - 165 од.;

7. VOLKSWAGEN Golf - 152 од.;

8. AUDI E-Tron Sportback - 112 од.;

9. NISSAN Leaf - 110 од.;

10. VOLKSWAGEN ID.4 - 102 од.

В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.