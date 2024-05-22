В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд: з яких країн найбільше

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1. Німеччина - 17074 од.;

2. США - 14517 од.;

3. Китай - 9173 од.;

4. Японія - 8930 од.;

5. Корея - 4444 од.;

6. Словаччина - 4214 од.;

7. Франція - 4076 од.;

8. Мексика - 3950 од.;

9.Великобританія - 3690 од.;

10. Чехія - 3668 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.