В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд: из каких стран больше всего

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

1. Германия – 17074 ед.;

2. США – 14517 ед.;

3. Китай – 9173 ед.;

4. Япония – 8930 ед.;

5. Корея – 4444 ед.;

6. Словакия – 4214 ед.;

7. Франция – 4076 ед.;

8. Мексика – 3950 ед.;

9.Великобритания – 3690 ед.;

10. Чехия – 3668 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.