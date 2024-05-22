- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд: из каких стран больше всего
По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:
1. Германия – 17074 ед.;
2. США – 14517 ед.;
3. Китай – 9173 ед.;
4. Япония – 8930 ед.;
5. Корея – 4444 ед.;
6. Словакия – 4214 ед.;
7. Франция – 4076 ед.;
8. Мексика – 3950 ед.;
9.Великобритания – 3690 ед.;
10. Чехия – 3668 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.