Названо найпопулярніші авто з бензиновими двигунами серед українців

Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими серед українців. У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ, що на 7% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.

"Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

1. MAZDA CX5 - 220 од.;

2. KIA Sportage - 185 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 174 од.;

4. RENAULT Duster - 111 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 110 од.;

6. SUZUKI Vitara - 106 од.;

7. SUZUKI SX4 - 94 од.;

8. SKODA Octavia - 94 од.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan - 83 од.;

10. KIA Cee'd - 61 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.