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Названы самые популярные автомобили с бензиновыми двигателями среди украинцев
Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными среди украинцев. В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются самым большим его сегментом.
"Однако их рыночная доля по отношению к апрелю 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта", - отмечают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.
ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
1. MAZDA CX5 – 220 ед.;
2. KIA Sportage – 185 ед.;
3. TOYOTA RAV-4 – 174 ед.;
4. RENAULT Duster – 111 ед.;
5. HYUNDAI Tucson – 110 ед.;
6. SUZUKI Vitara – 106 ед.;
7. SUZUKI SX4 – 94 ед.;
8. SKODA Octavia – 94 ед.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan – 83 ед.;
10. KIA Cee'd – 61 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.