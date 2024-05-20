Названы самые популярные автомобили с бензиновыми двигателями среди украинцев

Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными среди украинцев. В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются самым большим его сегментом.

"Однако их рыночная доля по отношению к апрелю 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. MAZDA CX5 – 220 ед.;

2. KIA Sportage – 185 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 174 ед.;

4. RENAULT Duster – 111 ед.;

5. HYUNDAI Tucson – 110 ед.;

6. SUZUKI Vitara – 106 ед.;

7. SUZUKI SX4 – 94 ед.;

8. SKODA Octavia – 94 ед.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan – 83 ед.;

10. KIA Cee'd – 61 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.