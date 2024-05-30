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Бензинові, дизельні чи електро: яким авто віддавали перевагу українці у першому кварталі
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів, з яких 75% склали автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Традиційні бензинові та дизельні авто все ще залишаються найбільш поширеними та доступними на ринку. Їх легше придбати через нижчу ціну порівняно з електромобілями та гібридами, а також – вони простіші в обслуговування.
Структура імпорту легковиків за типами двигунів у січні-березні мала такий розподіл:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Бензинові - 52%
- Дизельні - 23%
- Електромобілі - 18%
- Гібридні автомобілі - 7%
Таким чином, більше половини імпортованих в Україну протягом кварталу легкових авто були обладнані бензиновими двигунами. Друге місце посіли дизельні моделі.
Частка електрокарів та гібридів, попри зростаючу популярність, поки що істотно менша і разом становить чверть від імпортованого автопарку.
Водночас, частка електромобілів та гібридів (25%) свідчить про зростаючу популярність екологічного транспорту, чому сприяють державні стимули та підвищення екологічної свідомості покупців. Проте, розвиток інфраструктури для електрокарів в Україні ще знаходиться на початковій стадії, що стримує попит на них.
Додамо, що у минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим став електромобіль TESLA Model Y.
Джерело фото: ua.depositphotos.com