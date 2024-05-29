Нові чи вживані? Які легковики українці частіше імпортують з-за кордону

У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Частка нових автомобілів склала 27% або 23,2 тисячі штук.

Бензинові чи дизельні

Найбільшим попитом користувалися бензинові моделі - їх було ввезено 45,3 тисячі (52% від загальної кількості). Друге місце посіли дизельні автомобілі з результатом 20 тисяч одиниць (23%).

Значну частку також мали електромобілі - 15,3 тисячі штук (18%) та гібриди - 5,8 тисячі одиниць (7%).

Зазначається, що найбільше машин завезли з Німеччини – 17,1 тис. авто, США – 14,5 тис. авто та Китаю – 9,1 тис. авто. Також до топ-5 увійшли автомобілі з Японії – 8,9 тис. авто та Південної Кореї – 4,4 тис. авто.

Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автівки в Україну, закривають: Словаччина – 4,2 тис автомобілів, Франція – 4,1 тис. автомобілів, Мексика – 4 тис. автомобілів, Велика Британія - 3,7 тис. автомобілів та Чехія 3,7 тис. автомобілів.

Додамо, що за даними Державної служби статистики, у першому кварталі 2024 року в Україну було також імпортовано майже 10,8 тисяч вантажних автомобілів. Загальна митна вартість імпортованих вантажівок становила понад 331,3 мільйона доларів США.

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