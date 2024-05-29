Імпорт спецтехніки у І кварталі: звідки надходять автокрани та автобетономішалки

За даними Державної служби статистики України (Держстату), у першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 231 автотранспортний засіб спеціального призначення, такий як автокрани, автобетономішалки тощо.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Загальна митна вартість імпортованої спецтехніки склала понад 31 мільйон доларів США.

Повідомляється, що найбільшим постачальником автотранспорту спеціального призначення стала Німеччина, звідки в Україну було завезено 44 одиниці.

Також до лідерів серед країн-експортерів увійшли США (33 одиниці) та Бразилія (29 одиниць).

За вартісними обсягами найбільший імпорт спецтехніки був із Німеччини (9,7 мільйона доларів), Бразилії (7,1 мільйона доларів) та Китаю (4,1 мільйона доларів).

Додомо, що за даними Державної служби статистики України, у першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано майже 10,8 тисяч вантажних автомобілів. Загальна митна вартість імпортованих вантажівок становила понад 331,3 мільйона доларів США.

Загалом, за перші чотири місяці 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

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