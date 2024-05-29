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Импорт спецтехники в I квартале: откуда поступают автокраны и автобетономешалки
По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 231 автотранспортное средство специального назначения, такое как автокраны, автобетономешалки и т.д.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Общая таможенная стоимость импортируемой спецтехники составила более 31 миллиона долларов США.
Сообщается, что крупнейшим поставщиком автотранспорта специального назначения стала Германия, откуда в Украину было завезено 44 единицы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также в лидеры среди стран-экспортеров вошли США (33 единицы) и Бразилия (29 единиц).
По стоимостным объемам наибольший импорт спецтехники был из Германии (9,7 миллиона долларов), Бразилии (7,1 миллиона долларов) и Китая (4,1 миллиона долларов).
По данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2024 года в Украину было импортировано почти 10,8 тысяч грузовых автомобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых грузовиков составила более 331,3 миллионов долларов США.
В общем, за первые четыре месяца 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (применяемых и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.
Источник фото: ua.depositphotos.com