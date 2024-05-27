Грузовой автопарк Украины пополнился почти 11 тысячами импортных автомобилей

По данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2024 года в Украину было импортировано почти 10,8 тысячи грузовых автомобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых грузовиков составила более 331,3 миллионов долларов США.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению, из этого количества новых грузовых авто было импортировано около 4,8 тысяч единиц, а подержанных - почти 6 тысяч единиц.

Крупнейшим поставщиком грузовиков в Украину в указанный период была Польша, откуда было ввезено почти 2,2 тысячи автомобилей.

Топ-5 стран-поставщиков грузовых авто в Украину в I квартале 2024 года:

Польша – 2195 единиц Словакия – 1492 единицы Китай – 1039 единиц Венгрия – 999 единиц Германия – 949 единиц

Добавим, что в прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.

В общем, за первые четыре месяца 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (применяемых и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

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