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Агро
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Вантажний автопарк України поповнився майже 11 тисячами імпортних авто

Вантажний автопарк України поповнився майже 11 тисячами імпортних авто
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

За даними Державної служби статистики України, у першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано майже 10,8 тисяч вантажних автомобілів. Загальна митна вартість імпортованих вантажівок становила понад 331,3 мільйона доларів США.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, з цієї кількості нових вантажних авто було імпортовано близько 4,8 тисячі одиниць, а вживаних - майже 6 тисяч одиниць.

Найбільшим постачальником вантажівок до України в зазначений період була Польща, звідки було ввезено майже 2,2 тисячі автомобілів.

Топ-5 країн-постачальників вантажних авто до України у І кварталі 2024 року:

  1. Польща - 2195 одиниць
  2. Словаччина - 1492 одиниці
  3. Китай - 1039 одиниць
  4. Угорщина - 999 одиниць
  5. Німеччина - 949 одиниць

Додамо, що у минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим став електромобіль TESLA Model Y.

Загалом, за перші чотири місяці 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових).  Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко