Новые или подержанные? Какие легковые авто украинцы чаще импортируют из-за границы

В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Доля новых автомобилей составила 27% или 23,2 тысяч штук.

Бензиновые или дизельные

Наибольшим спросом пользовались бензиновые модели – они были ввезены 45,3 тысячи (52% от общего количества). Второе место заняли дизельные автомобили с результатом 20 тысяч единиц (23%).

Значительную долю также имели электромобили - 15,3 тысяч штук (18%) и гибриды - 5,8 тысяч единиц (7%).

Отмечается, что больше всего машин завезли из Германии – 17,1 тыс. авто, США – 14,5 тыс. авто и Китая – 9,1 тыс. авто. Также в топ-5 вошли автомобили из Японии – 8,9 тыс. автомобилей и Южной Кореи – 4,4 тыс. автомобилей.

Десятку лидеров среди стран, из которых больше всего завозили автомобили в Украину, закрывают: Словакия – 4,2 тыс. автомобилей, Франция – 4,1 тыс. автомобилей, Мексика – 4 тыс. автомобилей, Великобритания – 3,7 тыс. автомобилей и Чехия 3,7 тыс. автомобилей.

Добавим, что по данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2024 года в Украину было также импортировано почти 10,8 тысячи грузовых автомобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых грузовиков составила более 331,3 миллионов долларов США.

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