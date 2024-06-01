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Сколько новых авто приобрели украинцы в мае: самые популярные марки
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Лидером на рынке новых автомобилей стала японская марка Toyota.
Об этом сообщает Укравтопром.
Вместе с тем, от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 35%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке уменьшилась на 4%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Топ-5 лидеров на рынке новых авто
Отмечается, что лидерство на рынке новых автомобилей удерживает японская марка Toyota – 928 ед.
На втором месте остается Renault – 440 ед.
Третий результат у BMW – 418 шт.
Также в ТОП-5 мая попали VW (389 шт.) и Skoda (318 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер TOYOTA RAV-4, который в мае нашел 475 покупателей.
Всего, как сообщают в "Укравтопроме", с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023г.
В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд
По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,134 млрд долларов.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Напомним, в апреле в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше чем в прошлом году.
Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом был Renault Duster.
Фото: ua.depositphotos.com