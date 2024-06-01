Скільки нових авто придбали українці у травні: найпопулярніші марки

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році. Лідером на ринку нових автівок стала японська марка Toyota.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Разом з тим, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.

Топ-5 лідерів на ринку нових авто

Зазначається, що лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota – 928 од.

На другому місці залишається Renault – 440 од.

Третій результат у BMW – 418 шт.

Також в ТОП-5 травня потрапили VW (389 шт.) та Skoda (318 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер TOYOTA RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.

Всього, як повідомляють в "Укравтопромі", з початку року в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023р.

В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила 1,134 млрд доларів.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Нагадаємо, у квітні в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легковиків з великим відривом був Renault Duster.

Фото: ua.depositphotos.com