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Скільки нових авто придбали українці у травні: найпопулярніші марки
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році. Лідером на ринку нових автівок стала японська марка Toyota.
Про це повідомляє Укравтопром.
Разом з тим, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%.
Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Топ-5 лідерів на ринку нових авто
Зазначається, що лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota – 928 од.
На другому місці залишається Renault – 440 од.
Третій результат у BMW – 418 шт.
Також в ТОП-5 травня потрапили VW (389 шт.) та Skoda (318 шт.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер TOYOTA RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.
Всього, як повідомляють в "Укравтопромі", з початку року в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023р.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила 1,134 млрд доларів.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Нагадаємо, у квітні в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.
Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легковиків з великим відривом був Renault Duster.
Фото: ua.depositphotos.com