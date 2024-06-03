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Названо найпопулярніші легкові авто на українському ринку
У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що продажі TOYOTA RAV-4 перебільшили травневі результати будь якої марки.
Як наголошують в "Укравтопромі", за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-10 легковиків травня:
1. TOYOTA RAV-4 - 475 од.;
2. RENAULT Duster - 391 од.;
3. MITSUBISHI L200 - 152 од.;
4. KIA Sportage - 148 од.;
5. MAZDA CX5 - 125 од.;
6. SKODA Kodiaq - 121 од.;
7. TOYOTA Camry - 114 од.;
8. SUZUKI SX4 - 113 од.;
9. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
10. BMW X5 - 109 од.
Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Зауважимо, найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легковиків у квітні був RENAULT Duster.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила 1,134 млрд доларів.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.