Названо найпопулярніші легкові авто на українському ринку

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що продажі TOYOTA RAV-4 перебільшили травневі результати будь якої марки.

Як наголошують в "Укравтопромі", за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

ТОП-10 легковиків травня:

1. TOYOTA RAV-4 - 475 од.;

2. RENAULT Duster - 391 од.;

3. MITSUBISHI L200 - 152 од.;

4. KIA Sportage - 148 од.;

5. MAZDA CX5 - 125 од.;

6. SKODA Kodiaq - 121 од.;

7. TOYOTA Camry - 114 од.;

8. SUZUKI SX4 - 113 од.;

9. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;

10. BMW X5 - 109 од.

Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Зауважимо, найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легковиків у квітні був RENAULT Duster.

В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила 1,134 млрд доларів.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.