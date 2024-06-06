Регистрация подержанных автомобилей увеличились на четверть: самые популярные модели

В течение мая украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 26%.

В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 2%.

По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%.

Дальше идут:

дизельные – 23%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Сообщается, что лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП - 10 самых популярных моделей мая:

1. VOLKSWAGEN Golf – 1049 ед.;

2. RENAULT Megane – 806 ед.;

3. SKODA Octavia – 640 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 569 ед.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan – 552 ед.;

6. NISSAN Leaf – 492 ед.;

7. NISSAN Rogue – 482 ед.;

8. AUDI Q5 – 457 ед.;

9. TESLA Model 3 – 404 ед.;

10. AUDI A4 – 397 ед.

"Средний возраст б/у машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, в апреле украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.