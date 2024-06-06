- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Регистрация подержанных автомобилей увеличились на четверть: самые популярные модели
В течение мая украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 26%.
В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 2%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%.
Дальше идут:
- дизельные – 23%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Сообщается, что лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП - 10 самых популярных моделей мая:
1. VOLKSWAGEN Golf – 1049 ед.;
2. RENAULT Megane – 806 ед.;
3. SKODA Octavia – 640 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 569 ед.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan – 552 ед.;
6. NISSAN Leaf – 492 ед.;
7. NISSAN Rogue – 482 ед.;
8. AUDI Q5 – 457 ед.;
9. TESLA Model 3 – 404 ед.;
10. AUDI A4 – 397 ед.
"Средний возраст б/у машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет", - отмечают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, в апреле украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным стал электромобиль TESLA Model Y.
В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд
По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.