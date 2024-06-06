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Реєстрації вживаних авто збільшились на чверть: найпопулярніші моделі
Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з травнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 26%.
Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%.
Далі йдуть:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Повідомляється, що лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей травня:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1049 од.;
2. RENAULT Megane - 806 од.;
3. SKODA Octavia - 640 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 569 од.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan - 552 од.;
6. NISSAN Leaf - 492 од.;
7. NISSAN Rogue - 482 од.;
8. AUDI Q5 - 457 од.;
9. TESLA Model 3 - 404 од.;
10. AUDI A4 - 397 од.
"Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років", - зауважують в "Укравтопромі".
Там додають, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, у квітні українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим став електромобіль TESLA Model Y.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.