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Бензинові, електромобілі чи гібриди: які нові авто купували українці у травні
У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легковиків, що майже не відрізняється від торішнього показника.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто, що на 3 відсоткових пункти менше показника травня 2023 року.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась і становить 22,8%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Натомість помітно збільшилася частка гібридів з 18,6% до 20,9%.
Додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 11,7%.
А на автомобілі з ГБО, як і торік, припало 0,7% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами:
- Бензинові авто – KIA Sportage;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО – KIA Cee'd.
Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
Зауважимо, традиційні бензинові та дизельні авто все ще залишаються найбільш поширеними та доступними на ринку. Їх легше придбати через нижчу ціну порівняно з електромобілями та гібридами, а також – вони простіші в обслуговування.
Так, у першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів, з яких 75% склали автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Загальна митна вартість цих авто становила 1,134 млрд доларів.
За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.