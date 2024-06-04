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Бензиновые, электромобили или гибриды: какие новые авто покупали украинцы в мае
В мае автомобили с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковушек, что почти не отличается от прошлогоднего показателя.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что самыми популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто, что на 3 процентных пункта меньше показателя мая 2023 года.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составляет 22,8%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В свою очередь заметно увеличилась доля гибридов с 18,6% до 20,9%.
Прибавил и сегмент электромобилей – с 10,9% до 11,7%.
А на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось 0,7% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам:
- Бензиновые автомобили – KIA Sportage;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО – KIA Cee'd.
Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.
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Заметим, традиционные бензиновые и дизельные автомобили все еще остаются наиболее распространенными и доступными на рынке. Их легче приобрести по более низкой цене по сравнению с электромобилями и гибридами, а также – они проще в обслуживании.
Так, в первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей, из которых 75% составили автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,134 млрд долларов.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.