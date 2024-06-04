Бензиновые, электромобили или гибриды: какие новые авто покупали украинцы в мае

В мае автомобили с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковушек, что почти не отличается от прошлогоднего показателя.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что самыми популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто, что на 3 процентных пункта меньше показателя мая 2023 года.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составляет 22,8%.

В свою очередь заметно увеличилась доля гибридов с 18,6% до 20,9%.

Прибавил и сегмент электромобилей – с 10,9% до 11,7%.

А на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось 0,7% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам:

Бензиновые автомобили – KIA Sportage;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные – TOYOTA RAV-4;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО – KIA Cee'd.

Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

Заметим, традиционные бензиновые и дизельные автомобили все еще остаются наиболее распространенными и доступными на рынке. Их легче приобрести по более низкой цене по сравнению с электромобилями и гибридами, а также – они проще в обслуживании.

Так, в первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей, из которых 75% составили автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,134 млрд долларов.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.