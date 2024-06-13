Продажи гибридных авто в Украине выросли вдвое: самые популярные модели

В мае автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 55% против 73% в прошлом году.

Самые популярные гибридные авто на рынке Украины

По данным "Укравтопрома", в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (363 ед.)

Второй результат у NISSAN X-Trail (73 ед.)

Третьим по популярности стал TOYOTA Yaris Cross (65 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (79 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (57 шт.) и TOYOTA RAV-4 (54 шт.).

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.