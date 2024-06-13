Продажі гібридних авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші моделі

У травні автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.

Найпопулярніші гібридні авто на ринку України

За даними "Укравтопрому", в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (363 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (73 од.)

Третім за популярністю став TOYOTA Yaris Cross (65 од.)

Натомість в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (79 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (57 шт.) та TOYOTA RAV-4 (54 шт.).

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.