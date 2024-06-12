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Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
У травні український автопарк поповнили понад 5,5 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 65% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 35% придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з травнем 2023 року обсяги продажів нових легковиків в приватному сегменті авторинку майже не змінились, а у корпоративному збільшились на 26%.
ТОП-5 авто у приватному сегменті
За даними "Укравтопрому", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
1. TOYOTA RAV-4 - 400 од.;
2. KIA Sportage - 134 од.;
3. MAZDA CX5 - 121 од.;
4. VOLKSWAGEN iD.4 - 105 од.;
5. RENAULT Duster - 103 од.
ТОП-5 авто у корпоративному сегменті
Як повідомляє "Укравтопром", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 288 од.;
2. MITSUBISHI L200 - 139 од.;
3. SKODA Kodiaq - 79 од.;
4. TOYOTA RAV-4 - 75 од.;
5. KIA Cee'd - 72 од.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.