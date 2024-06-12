Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка

В мае украинский автопарк пополнили более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 65% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 35% приобрели юрлица.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с маем 2023 объемы продаж новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка почти не изменились, а в корпоративном увеличились на 26%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. TOYOTA RAV-4 – 400 ед.;

2. KIA Sportage – 134 ед.;

3. MAZDA CX5 – 121 ед.;

4. VOLKSWAGEN iD.4 – 105 ед.;

5. RENAULT Duster – 103 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

Как сообщает "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 288 ед.;

2. MITSUBISHI L200 – 139 ед.;

3. SKODA Kodiaq – 79 ед.;

4. TOYOTA RAV-4 – 75 ед.;

5. KIA Cee'd – 72 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.