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Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка
В мае украинский автопарк пополнили более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 65% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 35% приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем 2023 объемы продаж новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка почти не изменились, а в корпоративном увеличились на 26%.
ТОП-5 авто в частном сегменте
По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
1. TOYOTA RAV-4 – 400 ед.;
2. KIA Sportage – 134 ед.;
3. MAZDA CX5 – 121 ед.;
4. VOLKSWAGEN iD.4 – 105 ед.;
5. RENAULT Duster – 103 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
Как сообщает "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 288 ед.;
2. MITSUBISHI L200 – 139 ед.;
3. SKODA Kodiaq – 79 ед.;
4. TOYOTA RAV-4 – 75 ед.;
5. KIA Cee'd – 72 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.