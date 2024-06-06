Какие ввезенные из-за границы авто покупают украинцы

По данным Министерства внутренних дел, за 5 месяцев 2024 более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину. Только 28% автомобилей – новые.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

На 21% больше авто ввезли украинцы в 2024 году

По данным аналитиков, 160750 транспортных средств было импортировано в Украину за 5 месяцев 2024 года. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввозимых автомобилей составляет 10 лет.

Самые популярные марки авто

Как сообщают в "Опендатабот", самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал VOLKSWAGEN - 18 771 авто или 11.7% от общего количества.

На втором месте оказался RENAULT с 13187 транспортными средствами (8.2%), а третье место занимает AUDI - 9137 авто (5.7%).

Самыми же популярными моделями среди импортируемых авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF и PASSAT .

Бензиновые авто остаются самыми популярными – это практически каждый второй ввезенный автомобиль. Дизельными были 29% ввезенных в этом году автомобилей. На электрокары приходится 12,9%.

Где чаще всего регистрируют ввозимые авто

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 13,9%.

В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

Источник фото: ua.depositphotos.com