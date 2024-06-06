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Які ввезені з-за кордону авто купують українці
За даними Міністерства внутрішніх справ, за 5 місяців 2024 року понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну. Лише 28% автівок - нові.
Про це повідомляє "Опендатабот".
На 21% більше авто ввезли українці у 2024 році
За даними аналітиків, 160 750 транспортних засобів було імпортовано в Україну за 5 місяців 2024 року. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.
72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найпопулярніші марки авто
Як повідомляють в "Опендатабот", найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VOLKSWAGEN — 18 771 авто або ж 11.7% від загальної кількості.
На другому місці опинився RENAULT з 13 187 транспортними засобами (8.2%), а третє місце посідає AUDI — 9 137 авто (5.7%).
А найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF та PASSAT.
Бензинові авто залишаються найпопулярнішими — це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.
Де найчастіше реєструють ввезені авто
Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,9%.
До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Джерело фото: ua.depositphotos.com