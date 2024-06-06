Які ввезені з-за кордону авто купують українці

За даними Міністерства внутрішніх справ, за 5 місяців 2024 року понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну. Лише 28% автівок - нові.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 21% більше авто ввезли українці у 2024 році

За даними аналітиків, 160 750 транспортних засобів було імпортовано в Україну за 5 місяців 2024 року. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.

Найпопулярніші марки авто

Як повідомляють в "Опендатабот", найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VOLKSWAGEN — 18 771 авто або ж 11.7% від загальної кількості.

На другому місці опинився RENAULT з 13 187 транспортними засобами (8.2%), а третє місце посідає AUDI — 9 137 авто (5.7%).

А найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF та PASSAT.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими — це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.

Де найчастіше реєструють ввезені авто

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,9%.

До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).

В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Джерело фото: ua.depositphotos.com