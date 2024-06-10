Где в Украине чаще всего покупают новые авто

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.

Так, в течение мая киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом.

Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (+11%).

В Киевской области было зарегистрировано 424 ед. (+6%).

В Одесской области новых авто увеличилось на 283 ед. (+0,4%), а на Львовщине – на 278 ед. (+5%).

Как отмечают в "Укравтопроме", бестселлером мая на этих рынках был кроссовер TOYOTA RAV-4.

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.