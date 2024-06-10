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Де в Україні найчастіше купують нові авто
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.
Так, протягом травня кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Натомість мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (+11%).
На Київщині було зареєстровано 424 од. (+6%).
В Одеській області нових авто побільшало на 283 од. (+0,4%), а на Львівщині – на 278 од. (+5%).
Як зауважують в "Укравтопромі", бестселером травня на цих ринках був кросовер TOYOTA RAV-4.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.