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Категорія
Авто
Дата публікації

Де в Україні найчастіше купують нові авто

авто
Фото: freepik.com

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

Так, протягом травня кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік.

Натомість мешканці Дніпропетровщини купили  496 од. (+11%).

На Київщині було зареєстровано  424 од. (+6%).

В Одеській області нових авто побільшало на 283 од. (+0,4%), а на Львівщині – на 278 од. (+5%).

Як зауважують в "Укравтопромі", бестселером травня на цих ринках був кросовер TOYOTA RAV-4.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році. 

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Автор:
Світлана Манько