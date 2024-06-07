Попит на електромобілі в Україні зріс на 68%: найпопулярніші моделі

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

ТОП-5 нових електромобілів травня:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;

2. HONDA M-NV - 72 од.;

3. NISSAN Ariya - 58 од.;

4. BYD Song Plus - 45 од.;

5. ZEEKR 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1.NISSAN Leaf - 492 од.;

2. TESLA Model 3 - 404 од.;

3. TESLA Model Y - 335 од.;

4. VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;

5. HYUNDAI Kona - 210 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд

За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.