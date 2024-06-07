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Попит на електромобілі в Україні зріс на 68%: найпопулярніші моделі
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
ТОП-5 нових електромобілів травня:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
2. HONDA M-NV - 72 од.;
3. NISSAN Ariya - 58 од.;
4. BYD Song Plus - 45 од.;
5. ZEEKR 001 - 32 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1.NISSAN Leaf - 492 од.;
2. TESLA Model 3 - 404 од.;
3. TESLA Model Y - 335 од.;
4. VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;
5. HYUNDAI Kona - 210 од.
Як зауважують в "Укравтопромі", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
В Україну завезли авто на понад $1,1 млрд
За даними Держстату, в І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.