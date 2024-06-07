Спрос на электромобили в Украине вырос на 68%: самые популярные модели

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4025 шт. (новых – 647 шт., б/у – 3378 шт.).

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей мая:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 110 ед.;

2. HONDA M-NV – 72 ед.;

3. NISSAN Ariya – 58 ед.;

4. BYD Song Plus – 45 ед.;

5. ZEEKR 001 – 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1.NISSAN Leaf – 492 ед.;

2. TESLA Model 3 – 404 ед.;

3. TESLA Model Y – 335 ед.;

4. VOLKSWAGEN е-Golf – 212 ед.;

5. HYUNDAI Kona – 210 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.

В Украину завезли авто более чем на $1,1 млрд

По данным Госстата, в I квартале 2024 года в Украине было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.