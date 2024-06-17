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Визначено регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у травні та їх бестселери
У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис. авто на електротязі, найбільше цих авто купували у Львівській області, а найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
1️. Львівська область – 592 од. (94% вживані);Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
2️. місто Київ – 507 од. (67% вживані);
3️. Дніпропетровська обл. – 339 од. (79% вживані);
4️. Київська обл. – 260 од. (77% вживані);
5️. Вінницька обл. – 252 од (91% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках м. Києва, Київської обл. та Вінниччини був Volkswagen ID.4.
На Львівщині бестселером став Honda M-NV.
У Дніпропетровській обл. лідером серед нових електромобілів був Nissan Ariya.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.;
- Tesla Model Y – у Києві та на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 – на Київщині.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.
У травні автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.