Визначено регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у травні та їх бестселери

У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис. авто на електротязі, найбільше цих авто купували у Львівській області, а найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1️. Львівська область – 592 од. (94% вживані);

2️. місто Київ – 507 од. (67% вживані);

3️. Дніпропетровська обл. – 339 од. (79% вживані);

4️. Київська обл. – 260 од. (77% вживані);

5️. Вінницька обл. – 252 од (91% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках м. Києва, Київської обл. та Вінниччини був Volkswagen ID.4.

На Львівщині бестселером став Honda M-NV.

У Дніпропетровській обл. лідером серед нових електромобілів був Nissan Ariya.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Nissan Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.;

Tesla Model Y – у Києві та на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 – на Київщині.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

У травні автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.