Нові ціни на електроенергію: скільки коштує зарядити електрокар

Більшість українських власників електрокарів (понад 90%) розглядали можливість домашнього заряджання як вирішальний фактор при купівлі електромобіля, тому підвищення тарифів на електроенергію вплине на ціну пробігу для них.

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Про це пишуть аналітики Інституту дослідження авторинку.

Підвищення побутового тарифу на електроенергію безпосередньо вплине на вартість умовних 100 кілометрів пробігу.

Для прикладу розрахунку вартості заряджання, вони наводять умовний електромобіль С-класу, який споживає 17 кВт-год на 100 км у місті. З урахуванням втрат на зарядку потрібно 18,7 кВт-год на "заправку" батареї.

За старим тарифом 100 км обходилися у близько 50 грн. За новим - 80 грн. При використанні двозонного лічильника і нічного заряджання вартість удвічі нижча.

Інфографіка ІДА/скріншот

Для порівняння, заряджання на платних швидкісних станціях коштує приблизно 15 грн/кВт-год. Витрати на пробіг 100 км у міському циклі для автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, який споживає 10 л бензину по 55 грн/л, складають 550 грн. Якщо автомобіль споживає 12 л скрапленої пропан-бутанової суміші по 27 грн/л, витрати становлять 324 грн.

В "Укравтопромі" для прикладу підрахували, скільки коштує зарядити популярний в Україні електромобіль Volkswagen ID.4 у версії потужністю 204 к.с. має батарею ємністю 77 кВт/год.

Після підвищення тарифів на електроенергію зарядити її повністю вдома обійдеться у:

332,64 грн за звичайним тарифом 4,32 грн/кВт-год

166,32 грн за нічним тарифом 2,16 грн/кВт-год (з двозонним лічильником)

З огляду на заявлений запас ходу ID.4, вартість пробігу 100 км становитиме:

64 грн за стандартним тарифом

32 грн за нічним тарифом

Це еквівалентно витраті 1,1 л та 0,65 л пального на 100 км відповідно за нинішньої ціни бензину.

Значно дорожче обійдеться заряджання на публічних станціях швидкої зарядки, де 1 кВт-год коштує 13-16 грн. В такому випадку 100 км пробігу на ID.4 обійдуться у 192,5-237 грн, що відповідає витраті 3,4-4,2 л бензину за ціною 56 грн/л.

Отже, навіть після підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів залишаються найменшою витратою з усіх доступних варіантів для середньостатистичного сімейного автомобіля, який експлуатується переважно в місті.

"При використанні двозонного лічильника і заряджанні вночі витрати на 100 км складають суму, рівну ціні одного стакана "американо". Тому зміна тарифу на електроенергію не матиме істотного впливу на ринок електромобілів, оскільки цей вид енергії й досі залишається найдоступнішим у порівнянні з усіма іншими", - наголосили аналітики.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.