Новые цены на электроэнергию: сколько стоит зарядить электрокар

Большинство украинских владельцев электрокаров (свыше 90%) рассматривали возможность домашней зарядки как решающий фактор при покупке электромобиля, поэтому повышение тарифов на электроэнергию повлияет на цену пробега для них.

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Об этом пишут аналитики Института исследования авторынка.

Повышение бытового тарифа на электроэнергию напрямую повлияет на стоимость условных 100 км пробега.

В качестве примера расчета стоимости зарядки, они приводят условный электромобиль С-класса, потребляющий 17 кВт-ч на 100 км в городе. С учетом потерь на зарядку требуется 18,7 кВт-ч на заправку батареи.

По старому тарифу 100 км обходились около 50 грн. По новому – 80 грн. При использовании двухзонного счетчика и ночной зарядки стоимость вдвое ниже.

Инфографика ИДА/скриншот

Для сравнения, зарядка на платных скоростных станциях стоит примерно 15 грн/кВт-ч. Расходы на пробег 100 км в городском цикле для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, потребляющего 10 л бензина по 55 грн/л, составляют 550 грн. Если автомобиль потребляет 12 л сжиженной пропан-бутановой смеси по 27 грн/л, расход составляет 324 грн.

В " Укравтопроме " например подсчитали, сколько стоит зарядить популярный в Украине электромобиль Volkswagen ID.4 в версии мощностью 204 л.с. имеет батарею емкостью 77 кВт/ч.

После повышения тарифов на электроэнергию зарядить ее полностью дома обойдется в:

332,64 грн по обычному тарифу 4,32 грн/кВт-час

166,32 грн по ночному тарифу 2,16 грн/кВт-ч (с двухзонным счетчиком)

Учитывая заявленный запас хода ID.4, стоимость пробега 100 км составит:

64 грн по стандартному тарифу

32 грн по ночному тарифу

Это эквивалентно расходу 1,1 л и 0,65 л горючего на 100 км соответственно при нынешней цене бензина.

Значительно дороже обойдется зарядка на публичных станциях быстрой зарядки, где 1 кВт-ч стоит 13-16 грн. В таком случае 100 км пробега на ID.4 обойдутся в 192,5-237 грн, что соответствует расходу 3,4-4,2 л бензина по цене 56 грн/л.

Следовательно, даже после повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей остаются наименьшим расходом из всех доступных вариантов для среднестатистического семейного автомобиля, эксплуатируемого преимущественно в городе.

"При использовании двухзонного счетчика и зарядке ночью расходы на 100 км составляют сумму, равную цене одного стакана "американо". Поэтому изменение тарифа на электроэнергию не будет оказывать существенного влияния на рынок электромобилей, поскольку этот вид энергии до сих пор остается самым доступным по сравнению со всеми остальными", - подчеркнули аналитики.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.