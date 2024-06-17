Определены регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в мае и их бестселлеры

В мае украинский автопарк пополнили более 4,1 тыс. авто на электротяге, больше всего этих авто покупали во Львовской области, а самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

1️ . Львовская область – 592 ед. (94% б/у);

2️. город Киев – 507 ед. (67% б/у);

3️. Днепропетровская обл. – 339 ед. (79% б/у);

4️ . Киевская обл. – 260 ед. (77% б/у);

5️ . Винницкая обл. - 252 ед (91% б/у).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской обл. и Винницкой области был Volkswagen ID.4.

Во Львовской области бестселлером стал Honda M-NV.

В Днепропетровской обл. лидером среди новых электромобилей был Nissan Ariya.

В сегменте ввозимых из-за границы б/у авто:

Nissan Leaf – на Львовщине и Винницкой обл.;

Tesla Model Y – в Киеве и Днепропетровской области;

Tesla Model 3 – в Киевской области.

Рынок автомобилей в Украине

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.

В мае автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом году.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.