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Определены регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в мае и их бестселлеры
В мае украинский автопарк пополнили более 4,1 тыс. авто на электротяге, больше всего этих авто покупали во Львовской области, а самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
1️ . Львовская область – 592 ед. (94% б/у);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2️. город Киев – 507 ед. (67% б/у);
3️. Днепропетровская обл. – 339 ед. (79% б/у);
4️ . Киевская обл. – 260 ед. (77% б/у);
5️ . Винницкая обл. - 252 ед (91% б/у).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской обл. и Винницкой области был Volkswagen ID.4.
Во Львовской области бестселлером стал Honda M-NV.
В Днепропетровской обл. лидером среди новых электромобилей был Nissan Ariya.
В сегменте ввозимых из-за границы б/у авто:
- Nissan Leaf – на Львовщине и Винницкой обл.;
- Tesla Model Y – в Киеве и Днепропетровской области;
- Tesla Model 3 – в Киевской области.
Рынок автомобилей в Украине
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.
В мае автопарк Украины пополнили около 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом году.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.