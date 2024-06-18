Топ-5 самых популярных среди украинцев подержанных авто из США

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера, была из США.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.

Наибольшая доля из этого количества (46%) – машины с бензиновыми двигателями.

Более трети (34%) – электромобили.

Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.

Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США

1. Tesla Model 3 – 396 ед .;

2. Tesla Model Y – 311 ед .;

3. Ford Escape – 279 ед .;

4. Jeep Cherokee – 233 ед .;

5. Volkswagen Passat – 224 ед.

В "Укравтопроме" отметили, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 5,9 года.

Рынок подержанных авто

В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед.;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Фото: ua.depositphotos.com