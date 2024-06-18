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Топ-5 самых популярных среди украинцев подержанных авто из США
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера, была из США.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.
Наибольшая доля из этого количества (46%) – машины с бензиновыми двигателями.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Более трети (34%) – электромобили.
Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США
1. Tesla Model 3 – 396 ед .;
2. Tesla Model Y – 311 ед .;
3. Ford Escape – 279 ед .;
4. Jeep Cherokee – 233 ед .;
5. Volkswagen Passat – 224 ед.
В "Укравтопроме" отметили, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 5,9 года.
Рынок подержанных авто
В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.
Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед.;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Фото: ua.depositphotos.com