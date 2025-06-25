Названо найпопулярніші вживані легковики травня 2025 року

У травні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 82 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів на внутрішньому ринку. Це на 7,6% більше, ніж у квітні, однак на 49,1% менше, ніж у травні 2024-го.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Така різниця з минулорічними показниками пояснюється завершенням так званого "буму переписувань", що спостерігався у той період.

Яким маркам частіше надавали перевагу українці

Як і в попередні місяці, незаперечним лідером на ринку залишився бренд Volkswagen. Його частка удвічі більша, ніж у Renault, який посів друге місце за популярністю. Третю сходинку посів ВАЗ, а за ним розмістився BMW, дещо поступаючись за кількістю реєстрацій.

У рейтингу моделей перше місце вкотре впевнено утримує Volkswagen Passat, який протягом останнього року незмінно очолював список найпопулярніших легковиків. Також до трійки найбільш затребуваних моделей увійшли Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Середній вік авто, які змінювали власника на внутрішньому ринку у травні, залишився незмінним — 15,8 року.

Сегмент преміальних авто

Цікавість становить і сегмент преміальних авто: попри загальний спад активності порівняно з минулим роком, українці придбали 1 Maybach, 1 Aston Martin, 2 Lamborghini, 2 Ferrari, 5 Rolls-Royce, 13 Bentley та 18 Maserati.

Найстарішим автомобілем, який знайшов нового власника, став Opel Olympia 1938 року випуску — зелений купе з двигуном об'ємом 1,5 л, що нагадує про тривалу історію автомобілів, які досі залишаються в обігу.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.