Кінець епохи Lanos: у вересні українці списали майже 2 тис. авто різних брендів

У вересні 2025 року понад 1,8 тисячі транспортних засобів були остаточно зняті з обліку через вибракування. Така тенденція свідчить про те, що автопарк України проходить етап "омолодження" — старі моделі йдуть у минуле, поступаючись місцем новішим авто, що активно імпортуються з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації через старість, знос або пошкодження в ДТП, його знімають з обліку у зв’язку з вибракуванням.

Щомісяця українці звертаються за цією процедурою близько двох тисяч разів.

Упродовж вересня 2025 року українці подали 1454 заяви на списання легкових автомобілів, 323 — вантажних і ще 61 — автобусів.

За даними Інституту досліджень авторинку, абсолютними лідерами за кількістю вибракувань стали автомобілі ВАЗ — від легендарних 2101 і 2106 до 2107 та 2109.

У топі з’явився і Daewoo Lanos — авто, формувало основу українського парку у 2000-х роках. Сьогодні воно поступово вибуває через знос після багаторічної служби в таксі та комерційних перевезеннях.

Також до рейтингу потрапили ГАЗ "Газель" та ГАЗ "Волга", що свідчить про поступове "вимирання" старого комерційного транспорту.

Більшість автомобілів вибраковують через старість:

середній вік легковиків — 27 років,

вантажівок — 26,

автобусів — 24 роки.

Це свідчить про поступове омолодження автопарку України, який очищується від найстаріших машин, звільняючи місце для новіших авто, що імпортуються з-за кордону.

Найстарішим транспортним засобом, який у вересні остаточно зняли з обліку, став вантажний ГАЗ-51, випущений у 1953 році.

Цей справжній ветеран пережив десятиліття історії — від коронації Єлизавети II та першого підкорення Евересту до появи легендарного Chevrolet Corvette. Понад 70 років служби зробили його найдовговічнішим автомобілем, який офіційно залишив український автопарк у вересні 2025 року.

Додамо, в серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.