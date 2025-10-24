- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кінець епохи Lanos: у вересні українці списали майже 2 тис. авто різних брендів
У вересні 2025 року понад 1,8 тисячі транспортних засобів були остаточно зняті з обліку через вибракування. Така тенденція свідчить про те, що автопарк України проходить етап "омолодження" — старі моделі йдуть у минуле, поступаючись місцем новішим авто, що активно імпортуються з-за кордону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.
Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації через старість, знос або пошкодження в ДТП, його знімають з обліку у зв’язку з вибракуванням.
Щомісяця українці звертаються за цією процедурою близько двох тисяч разів.
Упродовж вересня 2025 року українці подали 1454 заяви на списання легкових автомобілів, 323 — вантажних і ще 61 — автобусів.
За даними Інституту досліджень авторинку, абсолютними лідерами за кількістю вибракувань стали автомобілі ВАЗ — від легендарних 2101 і 2106 до 2107 та 2109.
У топі з’явився і Daewoo Lanos — авто, формувало основу українського парку у 2000-х роках. Сьогодні воно поступово вибуває через знос після багаторічної служби в таксі та комерційних перевезеннях.
Також до рейтингу потрапили ГАЗ "Газель" та ГАЗ "Волга", що свідчить про поступове "вимирання" старого комерційного транспорту.
Більшість автомобілів вибраковують через старість:
- середній вік легковиків — 27 років,
- вантажівок — 26,
- автобусів — 24 роки.
Це свідчить про поступове омолодження автопарку України, який очищується від найстаріших машин, звільняючи місце для новіших авто, що імпортуються з-за кордону.
Найстарішим транспортним засобом, який у вересні остаточно зняли з обліку, став вантажний ГАЗ-51, випущений у 1953 році.
Цей справжній ветеран пережив десятиліття історії — від коронації Єлизавети II та першого підкорення Евересту до появи легендарного Chevrolet Corvette. Понад 70 років служби зробили його найдовговічнішим автомобілем, який офіційно залишив український автопарк у вересні 2025 року.
Додамо, в серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.