В Україні за місяць списали понад 2 тисячі машин: які авто найчастіше знімають з обліку

Через зношення, пошкодження чи старість автомобіль може стати непридатним до експлуатації, і тоді його потрібно зняти з обліку. Ця процедура, відома як вибракування, є безкоштовною та здійснюється в сервісних центрах МВС. В серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Аналітики визначили топ-10 моделей транспортних засобів, які офіційно знімалися з обліку у зв’язку з вибракуванням.

З-поміж найпопулярніших авто, що списують, — майже все класичне сімейство ВАЗ, а також "дев'ятка" і 99-та модель. Їм складають компанію й українські автомобілі: "Таврія", "Славута" та Daewoo Lanos.

Вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 28 років для легковиків й вантажних, та 26 років для автобусів.

Серед усіх авто, з яких номерні знаки у зазначеному періоді були зняті назавжди, найдовше протримався седан ГАЗ-21 "Волга" — він був випущений у 1957 році.

Нагадаємо, що продажі старих вживаних авто у першому кварталі становили 213 тисяч, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.