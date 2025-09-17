Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні за місяць списали понад 2 тисячі машин: які авто найчастіше знімають з обліку

списання авто
Понад 2 тисячі авто списали в Україні за місяць / Depositphotos

Через зношення, пошкодження чи старість автомобіль може стати непридатним до експлуатації, і тоді його потрібно зняти з обліку. Ця процедура, відома як вибракування, є безкоштовною та здійснюється в сервісних центрах МВС. В серпні 2025 року було списано 1666 легкових автомобілів. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Аналітики визначили топ-10 моделей транспортних засобів, які офіційно знімалися з обліку у зв’язку з вибракуванням.

З-поміж найпопулярніших авто, що списують, — майже все класичне сімейство ВАЗ, а також "дев'ятка" і 99-та модель. Їм складають компанію й українські автомобілі: "Таврія", "Славута" та Daewoo Lanos.

Фото 2 — В Україні за місяць списали понад 2 тисячі машин: які авто найчастіше знімають з обліку

Вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 28 років для легковиків й вантажних, та 26 років для автобусів.

Серед усіх авто, з яких номерні знаки у зазначеному періоді були зняті назавжди, найдовше протримався седан ГАЗ-21 "Волга" — він був випущений у 1957 році.

Нагадаємо, що продажі старих вживаних авто у першому кварталі становили 213 тисяч, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб