Продажі вживаних авто в Україні за перший квартал 2025 року скоротилися на 17,5%

Протягом січня-березня 2025 року на внутрішньому авторинку України було зареєстровано близько 213 тисяч угод щодо купівлі-продажу вживаних автомобілів, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Після спаду кількості угод у грудні та січні минулого року, викликаного кібератакою на державні реєстри та подальшим призупиненням послуг з переоформлення автомобілів, у лютому спостерігалося зростання офіційних угод, а в березні показники майже досягли середнього рівня.

Топ-10 найпопулярніших марок авто

Як і раніше, беззаперечним лідером залишається Volkswagen, частка якого в першому кварталі сягнула 21,4%, значно випереджаючи інші марки. Друге місце, з невеликою перевагою над BMW, посіла Skoda. На третій позиції, з мінімальним відривом, розташувався BMW. Renault також тримається близько до лідерів, а от ВАЗ, який за підсумками минулого року був третім, опустився на п'яту сходинку.

Топ-10 найпопулярніших моделей авто

У списку моделей лідером залишається Volkswagen Passat — було б дивно, якби це місце дісталося якійсь інші марці, адже щомісяця Passat увесь минулий рік гордо поглядав звисока на інших учасників рейтингу. Також високий попит зберігався на Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

За даними ІДА, середній вік авто на вторинному ринку за підсумками першого кварталу 2025 року дещо зменшився, з 16,3 року до 15,8 року. Легковиками найповажнішого віку стали: BMW 340 1937 року випуску, Steyr 220 1938 р.в., та його ровесник Mercedes-Benz 170V.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Ці дані свідчать про зменшення обсягів торгів на 16,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.