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Топ-10 найнадійніших семимісних авто з пробігом: хто очолив рейтинг
Ринок вживаних автомобілів пропонує багатий вибір семимісних моделей, незалежно від того, чи потрібен вам третій ряд сидінь постійно, чи лише час від часу. Експерти ж визначили 10 найкращих варіантів з пробігом та обґрунтували, чому саме лідер цього рейтингу є кращим за інші автомобілі.
Рейтинг опублікував журнал What Car.
Лідером став Peugeot 5008, який, за оцінкою експертів, має низку переваг. Видання відзначило практичний та зручний салон, приємну керованість і задовільну надійність. Серед недоліків – не найбагатша комплектація та повільна мультимедійна система. Однак, на думку експертів, цей автомобіль чудово підійде сімейним водіям.
Найкращі семимісні автомобілі з пробігом:
- Peugeot 5008
- Audi Q7
- Citroën Grand C4 SpaceTourer
- Volvo XC90
- Skoda Kodiaq
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sorento
- Ford Galaxy
- Volkswagen Touran
- Ford S-Max.
Обираючи семимісний автомобіль з пробігом, варто відповісти на кілька ключових питань: наскільки важливий великий багажний відсік при використанні всіх сидінь, чи надаєте ви перевагу високій посадці та оглядовості позашляховика, і чи є для вас важливим задоволення від водіння, а не лише практичність.
Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.