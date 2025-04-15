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Топ-10 найнадійніших семимісних авто з пробігом: хто очолив рейтинг

Peugeot 5008
Лідером рейтингу став Peugeot 5008

Ринок вживаних автомобілів пропонує багатий вибір семимісних моделей, незалежно від того, чи потрібен вам третій ряд сидінь постійно, чи лише час від часу. Експерти ж визначили 10 найкращих варіантів з пробігом та обґрунтували, чому саме лідер цього рейтингу є кращим за інші автомобілі.

Рейтинг опублікував журнал What Car.

Лідером став Peugeot 5008, який, за оцінкою експертів, має низку переваг. Видання відзначило практичний та зручний салон, приємну керованість і задовільну надійність. Серед недоліків – не найбагатша комплектація та повільна мультимедійна система. Однак, на думку експертів, цей автомобіль чудово підійде сімейним водіям.

Найкращі семимісні автомобілі з пробігом:

  1. Peugeot 5008
  2. Audi Q7
  3. Citroën Grand C4 SpaceTourer
  4. Volvo XC90
  5. Skoda Kodiaq
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Kia Sorento
  8. Ford Galaxy
  9. Volkswagen Touran
  10. Ford S-Max.

Обираючи семимісний автомобіль з пробігом, варто відповісти на кілька ключових питань: наскільки важливий великий багажний відсік при використанні всіх сидінь, чи надаєте ви перевагу високій посадці та оглядовості позашляховика, і чи є для вас важливим задоволення від водіння, а не лише практичність.

Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.

Автор:
Тетяна Бесараб