Топ-10 найнадійніших семимісних авто з пробігом: хто очолив рейтинг

Ринок вживаних автомобілів пропонує багатий вибір семимісних моделей, незалежно від того, чи потрібен вам третій ряд сидінь постійно, чи лише час від часу. Експерти ж визначили 10 найкращих варіантів з пробігом та обґрунтували, чому саме лідер цього рейтингу є кращим за інші автомобілі.

Рейтинг опублікував журнал What Car.

Лідером став Peugeot 5008, який, за оцінкою експертів, має низку переваг. Видання відзначило практичний та зручний салон, приємну керованість і задовільну надійність. Серед недоліків – не найбагатша комплектація та повільна мультимедійна система. Однак, на думку експертів, цей автомобіль чудово підійде сімейним водіям.

Найкращі семимісні автомобілі з пробігом:

Peugeot 5008 Audi Q7 Citroën Grand C4 SpaceTourer Volvo XC90 Skoda Kodiaq Hyundai Santa Fe Kia Sorento Ford Galaxy Volkswagen Touran Ford S-Max.

Обираючи семимісний автомобіль з пробігом, варто відповісти на кілька ключових питань: наскільки важливий великий багажний відсік при використанні всіх сидінь, чи надаєте ви перевагу високій посадці та оглядовості позашляховика, і чи є для вас важливим задоволення від водіння, а не лише практичність.

Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.