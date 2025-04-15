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Топ-10 самых надежных семиместных авто с пробегом: кто возглавил рейтинг

Peugeot 5008
Лидером рейтинга стал Peugeot 5008

Рынок подержанных автомобилей предлагает богатый выбор семиместных моделей, независимо от того, нужен ли вам третий ряд сидений постоянно или только время от времени. Эксперты же определили 10 лучших вариантов с пробегом и обосновали, почему именно лидер этого рейтинга лучше других автомобилей.

Рейтинг опубликовал журнал What Car.

Лидером стал Peugeot 5008, который, по оценке экспертов, имеет ряд преимуществ. Издание отметило практичный и удобный салон, приятную управляемость и удовлетворительную надежность. Среди недостатков – не самая богатая комплектация и медленная мультимедийная система. Однако, по мнению экспертов, этот автомобиль отлично подойдет семейным водителям.

Лучшие семиместные автомобили с пробегом:

  1. Peugeot 5008
  2. Audi Q7
  3. Citroën Grand C4 SpaceTourer
  4. Volvo XC90
  5. Skoda Kodiaq
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Kia Sorento
  8. Ford  Galaxy
  9. Volkswagen Touran
  10. Ford S-Max.

Выбирая семиместный автомобиль с пробегом, стоит ответить на несколько ключевых вопросов: насколько важен большой багажный отсек при использовании всех сидений, предпочитаете ли вы высокую посадку и обзорность внедорожника, и для вас важно удовольствие от вождения, а не только практичность.

Напомним , эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.

Автор:
Татьяна Бессараб