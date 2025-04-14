Эксперты назвали самые надежные внедорожники до 11 лет: какая модель возглавила топ-10

Большие внедорожники – рабочие лошадки современного авторынка. Они просторны, роскошно обставлены и очень удобны, а лучшие из них – надежные спутники, которые вас не подведут. Эксперты составили рейтинг самых надежных крупных внедорожников в возрасте до 11 лет и подсчитали, сколько в среднем стоит их ремонт.

Об этом пишет Whatcar.

Есть много хороших моделей по выбору, и большие внедорожники неизменно показывают хорошие результаты в обзоре надежности. В прошлом году средний балл для крупных внедорожников составил 92,9%, а в этом году он снизился лишь чуть-чуть до 92,2%. По данным специалистов, наиболее надежным стал автомобиль Mercedes GLC – его рейтинг надежности составляет 97,9%. Владельцы этой машины сталкиваются с небольшим количеством неисправностей. Наиболее распространены 12-вольтовая батарея, кузов и электричество, не связанная с двигателем, включая спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему.

Топ-10 надежных внедорожников:

Mercedes GLC (2015-2025) – рейтинг надежности 97,9%;

Volvo XC60 бензин/PHEV (2017-2025) -96,5%; Hyundai Tucson (2021-2025) — 95,5%;

Porsche Macan (2014-2025) — 95,5%;

Audi Q 5 бензин/ PHEV (2018-2025) -95,1%; BMW X 3 бензин (2018-2024) — 94,3%; Jaguar F — Pace (2016-2025) — 94,2%; Hyundai Tucson (2015-2020) — 93,2%; Volvo XC 60 дизель (2017-2025) — 92,6%; BMW X3 дизель (2018-2024) — 92,4%.

В общей сложности средняя стоимость ремонта вышеупомянутых моделей не превышает 1970 долларов, кроме того страховка или производитель покрывает значительную часть этих расходов. К примеру, владельцы дизельных BMW X 3 в среднем тратят от $656 до $1313, Volvo XC 60 — до $394, Hyundai Tucson — от $132 до $985, а Porsche Macan и Jaguar — до $1970.

Большие внедорожники — четвертый по надежности тип автомобилей после малолитражных автомобилей, небольших внедорожников и семейных внедорожников.

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