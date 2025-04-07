Лучшие малолитражные автомобили 2025 года: какие модели вошли в топ-10

В настоящее время в продажу доминируют внедорожники, однако многие покупатели предпочитают малолитражные автомобили, а это означает, что конкуренция в этом секторе одна из самых жестких. Эксперты определили топ-10 новых малолитражных автомобилей, которые будут комфортны не только на дорогах городов, но и во время длительных поездок по автомагистралям.

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Об этом сообщает Whatcar.

Команда экспертов-испытателей потратила много времени на тестирование каждого малолитражного автомобиля на рынке Великобритании и определила лучшие модели в этом сегменте.

Топ-10 лучших малолитражных автомобилей 2025 года:

Renault Clio (1,0 TCe 90 Techno 5dr).

Renault 5 (110 кВт Techno Comfort Range 52 кВт/ч 5dr Auto). Honda Jazz (1,5 i-MMD Hybrid Elegance 5dr eCVT).

Hyundai Inster (Long Range). Volkswagen Polo (1,0 TSI Life 5dr). Skoda Fabia (1,0 SE Edition). Mini Cooper Electric (1,5C Classic 3dr Auto).

Seat Ibiza (1,0 TSI 95 SE Technology 5dr). Hyundai i20 (1,0T GDi Premium 5dr). Peugeot 208.

Кроме того, специалисты назвали малолитражный автомобиль, который, по их мнению, не стоит покупать. Это китайский электромобиль GWM Ora 03 (Funky Cat) . Он отстает от конкурентов по многим параметрам. Автомобиль плохой в управлении, имеет крошечный багажник, его информационно развлекательная система не на должном уровне.

Ранее эксперты определили лучшие гибридные автомобили 2025 года, однако стоят они совсем недешево – цены стартуют от 40 тысяч долларов. Удачным выбором станет MG HS 1.5 T Plug - in Hybrid . У автомобиля есть впечатляющий официальный запас хода на электротяге и шикарный интерьер, но в плане надежности у него плохая репутация.