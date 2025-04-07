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Лучшие малолитражные автомобили 2025 года: какие модели вошли в топ-10
В настоящее время в продажу доминируют внедорожники, однако многие покупатели предпочитают малолитражные автомобили, а это означает, что конкуренция в этом секторе одна из самых жестких. Эксперты определили топ-10 новых малолитражных автомобилей, которые будут комфортны не только на дорогах городов, но и во время длительных поездок по автомагистралям.
Об этом сообщает Whatcar.
Команда экспертов-испытателей потратила много времени на тестирование каждого малолитражного автомобиля на рынке Великобритании и определила лучшие модели в этом сегменте.
Топ-10 лучших малолитражных автомобилей 2025 года:
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Renault Clio (1,0 TCe 90 Techno 5dr).
- Renault 5 (110 кВт Techno Comfort Range 52 кВт/ч 5dr Auto).
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Honda Jazz (1,5 i-MMD Hybrid Elegance 5dr eCVT).
- Hyundai Inster (Long Range).
- Volkswagen Polo (1,0 TSI Life 5dr).
- Skoda Fabia (1,0 SE Edition).
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Mini Cooper Electric (1,5C Classic 3dr Auto).
- Seat Ibiza (1,0 TSI 95 SE Technology 5dr).
- Hyundai i20 (1,0T GDi Premium 5dr).
- Peugeot 208.
Кроме того, специалисты назвали малолитражный автомобиль, который, по их мнению, не стоит покупать. Это китайский электромобиль GWM Ora 03 (Funky Cat) . Он отстает от конкурентов по многим параметрам. Автомобиль плохой в управлении, имеет крошечный багажник, его информационно развлекательная система не на должном уровне.
Ранее эксперты определили лучшие гибридные автомобили 2025 года, однако стоят они совсем недешево – цены стартуют от 40 тысяч долларов. Удачным выбором станет MG HS 1.5 T Plug - in Hybrid . У автомобиля есть впечатляющий официальный запас хода на электротяге и шикарный интерьер, но в плане надежности у него плохая репутация.