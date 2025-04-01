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Эксперты определили лучшие гибридные автомобили 2025: какие модели вошли в топ-10 PHEV
Если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома или на работе и вы хотите сэкономить на эксплуатационных расходах, но не хотите покупать электромобиль, то лучшим вариантом станет подключаемый гибрид. Эксперты определили топ-10 новых PHEV автомобилей, однако стоят они совсем недешево — цены стартуют от 40 тысяч долларов.
Об этом сообщает Whatcar.
Эти модели оснащены как традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, позволяющим проехать значительное расстояние, используя только электроэнергию, но при этом пользоваться надежностью бензинового или дизельного двигателя для дальних поездок или низкого заряда аккумулятора.
Тестировщик и автомобилей составил рейтинг самых популярных PHEV на авторынке Великобритании и озвучили их ориентировочную цену. Они полагают, что удачным выбором станет MG HS 1.5T Plug-in Hybrid. У автомобиля есть впечатляющий официальный запас хода на электротяге и шикарный интерьер, но в плане надежности у него плохая репутация.
Топ-10 PHEV автомобилей:
- MG HS 1.5 T Plug — in Hybrid (цена — $40123);
- Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 Elegance (цена — $61207);
- Range Rover Sport P550e Autobiography (цена — $147180);
- Mazda MX-30 R-EV Prime-Line (цена — $40642);
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid (цена — $47944);
- Mercedes-Benz GLC 300e AMG Line Premium (цена – $88187);
- Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE (цена — $54085);
- Mercedes E-Class E300e AMG Line Premium (цена – $83331);
- BMW 330e M Sport ( цена - $62361);
- Mercedes-Benz C-Class C300e Urban Edition ( цена - $64319) .
Напомним, специалисты и выбрали 10 внедорожников, которые популярны у семейных пар. Они стоят до 13 тысяч долларов США и не старше восьми лет.
Кроме того, специалисты выбрали 10 лучших подержанных автомобилей от немецкого производителя BMW . По их мнению, лучший выбор – BMW 3 серии. Он комфортен в управлении, имеет отличный комфорт-круиз, просторный, достаточно большой объем багажника.