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Эксперты определили лучшие б/у BMW: какая модель возглавила топ-10
На рынке подержанных автомобилей представлены многие модели немецкого производителя BMW, и выбор между ними может быть сложным. Эксперты выбрали 10 лучших подержанных автомобилей бренда, которые могут удовлетворить самых требовательных водителей. Они стоят от 11 до 49 тысяч долларов США и не старше восьми лет.
Об этом сообщает Whatcar.
Команда тестировщиков автомобилей определила лучшие автомобили и составила рейтинг самых популярных подержанных BMW на авторынке Великобритании. Специалисты считают, что лучший выбор – BMW 3 серии. Он комфортен в управлении, имеет отличный комфорт-круиз, просторный, достаточно большой объем багажника. Модели этой серии оснащены разнообразными бензиновыми и дизельными двигателями, а также мощным и экономичным гибридом.
Какие модели BMW самые лучшие и за сколько их можно приобрести?
Топ-10 выглядит следующим образом:
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BMW 3 серии 320i SE, год выпуска – 2021, пробег – 72748 км, цена – $20 474.
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BMW 5 серии 530e SE, год выпуска – 2021, пробег – 93052 км, цена – $25 266.
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BMW 1 серии 120i Sport, год выпуска – 2018, пробе – 90606 км, цена – $11 011.
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BMW 4 серии 420i M Sport Pro Edition, год выпуска – 2021, пробег – 55551 км, цена – $25 647.
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BMW X3 20d SE xDrive, год выпуска – 2018, пробег – 80467 км, цена – $23 264.
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BMW 4 серии Gran Coupе 420i Sport, год выпуска – 2018, пробег – 81930 км, цена – $15 542.
- BMW X1 20i SE, год выпуска — 2020, пробег — 66316 км, цена — $20 143.
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BMW 1 серии M140i Shadow Edition Auto, год выпуска – 2018, пробег – 92180 км, цена – $20 735.
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BMW i8, год выпуска — 2017, пробег — 80467 км, цена — $49 248.
- BMW iX3 Premier Edition, год выпуска – 2021, пробег – 80650 км, цена – $27 219.
Напомним , эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.