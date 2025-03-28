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Експерти визначили найкращі вживані BMW: яка модель очолила топ-10
На ринку вживаних автомобілів представлено багато моделей німецького виробника BMW, і вибір між ними може бути складним. Експерти обрали 10 найкращих вживаних автомобілів бренду, які можуть задовільнити найвимогливіших водіїв. Вони коштують від 11 до 49 тисяч доларів США і не старше восьми років.
Про це повідомляє Whatcar.
Команда тестувальників автомобілів визначила найкращі автомобілі і склала рейтинг найбільш популярних вживаних BMW на авторинку Великої Британії. Фахівці вважають, що найкращий вібір — BMW 3 серії. Він комфортний в управлінні, має чудовий комфорт-круїз, просторий, досить великий об’єм багажника. Моделі цієї серії оснащені різноманітними бензиновими і дизельними двигунами, а також потужним і економічним гібридом.
Які моделі BMW найкращі та за скільки їх можна придбати?
Топ-10 виглядає наступним чином:
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BMW 3 серії 320i SE, рік випуску — 2021, пробіг
— 72748 км, ціна —$20 474.
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BMW 5
серії 530e SE, рік випуску — 2021, пробіг — 93052 км, ціна —$25 266.
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BMW 1 серії 120i Sport, рік
випуску — 2018, пробі — 90606 км, ціна —$11 011.
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BMW 4 серії 420i M Sport Pro Edition, рік випуску — 2021,
пробіг — 55551 км, ціна — $25 647.
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BMW
X3 20d SE xDrive, рік випуску — 2018, пробіг — 80467 км, ціна —$23 264.
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BMW 4 серії Gran Coupе 420i Sport, рік випуску — 2018, пробіг — 81930 км, ціна —$15 542.
- BMW X1 20i SE, рік випуску — 2020, пробіг — 66316 км, ціна —$20 143.
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BMW
1 серії M140i Shadow Edition Auto, рік випуску — 2018, пробіг — 92180
км, ціна —$20 735.
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BMW
i8, рік випуску — 2017, пробіг — 80467 км, ціна —$49 248.
- BMW iX3 Premier Edition, рік випуску — 2021, пробіг — 80650 км, ціна —$27 219.
Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.