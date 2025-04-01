Експерти визначили найкращі гібридні автомобілі 2025 року: які моделі увійшли в топ-10 PHEV

Якщо у вас є можливість заряджати автомобіль вдома або на роботі і ви хочете заощадити на експлуатаційних витратах, але не хочете купувати електромобіль, то найкращим варіантом стане гібрид, що підключається. Експерти визначили топ-10 нових PHEV автомобілів, однак коштують вони зовсім недешево — ціни стартують від 40 тисяч доларів.

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Про це повідомляє Whatcar.

Ці моделі оснащені як традиційним двигуном внутрішнього згоряння, так і електродвигуном, що дозволяє проїхати значну відстань, використовуючи тільки електроенергію, але при цьому користуватися надійністю бензинового або дизельного двигуна для далеких поїздок або за низького заряду акумулятора.

Тестувальники автомобілів склали рейтинг найбільш популярних PHEV на авторинку Великої Британії та озвучили їх орієнтовну ціну. Вони вважають, що вдалим вибором стане MG HS 1.5T Plug-in Hybrid. Автомобіль має вражаючий офіційний запас ходу на електротязі та шикарний інтер’єр, але в плані надійності у нього погана репутація.

Топ-10 PHEV автомобілів:

MG HS 1.5 T Plug - in Hybrid (ціна — $40123); Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 Elegance (ціна — $61207); Range Rover Sport P550e Autobiography (ціна — $147180); Mazda MX-30 R-EV Prime-Line (ціна — $40642); Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid (ціна — $47944); Mercedes-Benz GLC 300e AMG Line Premium (ціна — $88187); Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE (ціна — $54085); Mercedes E-Class E300e AMG Line Premium (ціна — $83331); BMW 330e M Sport ( ціна — $62361); Mercedes-Benz C-Class C300e Urban Edition ( ціна — $64319) .

Нагадаємо, фахівціи вибрали 10 позашляховиків, які популярні у сімейних пар. Вони коштують до 13 тисяч доларів США і не старше восьми років.

Крім того, спеціалісти обрали 10 найкращих вживаних автомобілів від німецького виробника BMW. На їх думку, найкращий вібір — BMW 3 серії. Він комфортний в управлінні, має чудовий комфорт-круїз, просторий, досить великий об’єм багажника.